Зачитан приговор Авазу Зейналлы

Завершено судебное разбирательство по уголовному делу Аваза Зейналлы и Эльнура Шукюрова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании под председательством судьи Али Мамедова в Бакинском суде по тяжким преступлениям А.Зейналлы был приговорен к 9 годам лишения свободы, а Эльнур Шукюров - к 4 годам лишения свободы.

Зейналлы и Шукюров будут отбывать наказание в пенитенциарном учреждении общего режима. В ходе судебного разбирательства и на заседании суда обвиняемые во взяточничестве Зейналлы и Шукюров не признали себя виновными.

Отметим, что в августе прошлого года журналист Эйнулла Фатуллаев распространил аудиозапись Аваза Зейналлы, обвинив его в получении взятки от семьи арестованного бизнесмена Расима Мамедова. Согласно обвинению, А.Зейналлы получил от Мамедова взятку в размере 20 тысяч манатов. В ответ он обещал создать положительный имидж Расима Мамедова.

Кроме того, ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и незаконном воздействии на решение должностного лица.

Эльнур Шукюров также обвинялся в получении взяток и мошенничестве.

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