В Центре Гейдара Алиева в Баку откроется выставка "Наследие, живущее в петлях: путешествие в вышивку Узбекистана"

В преддверии праздника Новруз, знаменующего приход весны, в Центре Гейдара Алиева в Баку будет представлена яркая весенняя экспозиция.

Как сообщает во вторник Day.Az, 17 марта в Центре Гейдара Алиева откроется выставка "Наследие, живущее в петлях: путешествие в вышивку Узбекистана".

На выставке, проводимой совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана, будет представлено более 148 образцов декоративно-прикладного искусства из музейной коллекции этой страны. Выставка посвящена культурно-историческому наследию и национальным костюмам Узбекистана конца XIX-начала XX века.

Выставка будет состоять из нескольких разделов: раздел расшитых золотом чапанов (длинная верхняя одежда), являющихся основным элементом мужского национального костюма; раздел вышивки, где будут представлены образцы декоративного текстиля ручной работы - сузани из таких городов, как Ташкент, Джизак, Самарканд, Шахрисабз, Нурата и Бухара; раздел образцов ювелирных изделий из серебра, бирюзы и других драгоценных камней от древних мастеров Самарканда, Бухары и Каракалпакстана.

Выставка отражает возрождение ремесла, характерного для Узбекистана XIX - начала XX века.

Отметим, что бухарская вышивка золотом всегда занимала особое место среди других видов искусства в Узбекистане.

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