Крупное ДТП в Барде: есть погибшие

В Бардинском районе Азербайджана произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, инцидент зафиксирован в селе Гасангая. Столкнулись легковой автомобиль марки "Mercedes Benz" и легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107". В результате два человека в автомобиле "ВАЗ-2107" погибли от полученных тяжелых травм. Еще 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту проводится расследование.

Известны имена пострадавших:

Аббасов Омар Вугар оглу 2003 года рождения, Алиев Сахават Новруз оглу 1996 года рождения, Аллахвердиев Эльшан Ариф оглу 2003 года рождения и Гасымов Эльчин Насиф оглу 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести. В больнице сообщили, состояние пострадавших средне-тяжелое.