Эмин Амруллаев прокомментировал драку школьниц в Баку
Возбуждено уголовное дело по факту инцидента между двумя девушками в поселке Шувелян.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, выступая на брифинге для СМИ, заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
"Я не вижу здесь никакой пользы или примерного поведения в осуждении учителей и школ. Мы ожидаем, чтобы к учителям не относились неуважительно. Неуважение к учителям недопустимо.
Случаи преступлений среди подростков происходят не только в нашей, но и в других странах. При решении той или иной проблемы важно соблюдать обязательные правила", - добавил Э.Амруллаев.
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