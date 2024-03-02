Продолжаются работы по модернизации маршрута Баку-Тбилиси-Карс

С начала прошлого года начаты работы по модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и расширению проектной мощности. До 95 процентов работ, проведенных в направлении полной модернизации дороги и увеличения пропускной способности до 5 миллионов тонн, уже завершены. В ближайшие два месяца планируется полное завершение проектных работ.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом журналистам сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.

По его словам, проект состоял из 5 этапов и 3 из них уже завершены.

"В связи с этим из Грузии были получены соответствующие подтверждающие документы. На последнем этапе работы на станции Ахалкалаки близятся к завершению. Остальные работы также планируется завершить в течение 2 месяцев", - отметил Р.Рустамов.

Было отмечено, что БТК, являющийся одним из важнейших участков Среднего коридора, создает широкие возможности для перевозки грузов из Китая в Европу, а также в обратном направлении.

Он подчеркнул, что ведутся работы по доставке достаточно больших объемов европейских и китайских грузов по этому маршруту в ближайшие месяцы

"Одним из самых больших преимуществ будет именно увеличение объема транзитных грузов",- добавил председатель.

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