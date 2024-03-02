Люди, чьи останки найдены в массовом захоронении в Ходжалы, подверглись бесчеловечному обращению

Как сообщалось ранее, в массовом захоронении в Ходжалы найдены останки еще троих человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что в результате следственных действий, проведенных на указанной территории, были обнаружены останки еще троих человек. Тем самым установлено, что останки, захороненные в массовом захоронении, принадлежат как минимум 13 лицам (из них двое несовершеннолетние), которые подверглись бесчеловечному обращению и физическому насилию. Также было установлено, что у них были связаны руки.

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