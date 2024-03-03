https://news.day.az/society/1641876.html В Исмайыллинском и Габалинском районах изъяты оружие - ФОТО
В Исмайыллинском и Габалинском районах изъяты оружие - ФОТО
В Исмайыллинском и Габалинском районах у граждан изъяли 16 ружей.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.
Было отмечено, что в результате проведенных оперативных мероприятий за последние два месяца в Исмайыллинском районе были обнаружены и изъяты три, а в Габалинском районе - 13 охотничьих ружей без соответствующих документов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре