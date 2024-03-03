В Исмайыллинском и Габалинском районах изъяты оружие

В Исмайыллинском и Габалинском районах у граждан изъяли 16 ружей.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Было отмечено, что в результате проведенных оперативных мероприятий за последние два месяца в Исмайыллинском районе были обнаружены и изъяты три, а в Габалинском районе - 13 охотничьих ружей без соответствующих документов.

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