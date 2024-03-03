В Гяндже произошел пожар

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре на улице М.Шейхзаманова города Гянджи.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место происшествия немедленно были направлены пожарные расчеты Гянджинского управления пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось потушить в короткие сроки, не дав ему распространиться.

В результате пожара сгорели непригодные к использованию предметы домашнего обихода, хранившиеся внутри гаража общей площадью 10 кв. м.

Здание Объединения жилищно-коммунального хозяйства и другие гаражи рядом были защищены от огня.

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