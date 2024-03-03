В этом районе возникнут перебои в подаче газа

Завтра в Хачмазском районе возникнут перебои в подаче газа.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, в связи с работами по устранению утечки газа на подземном газопроводе диаметром 315 мм в направлении села Чархы Хачмазского района 4 марта с 09:30 будет приостановлена подача газа.

На время проведения ремонтных работ будет прекращено газоснабжение части райцентра и 20 сел Хачмаза.

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