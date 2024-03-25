Произошло первое в этом месяце лунное затмение.

Как сообщили Day.Az в Шамахинской астрофизической обсерваториизатм, это затмение представляет собой полутеневое лунное затмение.

Его можно увидеть в Европе, Северной и Восточной Азии, значительной части Австралии, Африке, Северной и Южной Америке, а также из Тихого океана, Атлантики, Арктики и Антарктиды.Поскольку во время затмения Луна находится ниже горизонта, затмение не будет наблюдаться в Азербайджане.

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