https://news.day.az/society/1647069.html Произошло первое в этом месяце лунное затмение
Произошло первое в этом месяце лунное затмение
Произошло первое в этом месяце лунное затмение.
Как сообщили Day.Az в Шамахинской астрофизической обсерваториизатм, это затмение представляет собой полутеневое лунное затмение.
Его можно увидеть в Европе, Северной и Восточной Азии, значительной части Австралии, Африке, Северной и Южной Америке, а также из Тихого океана, Атлантики, Арктики и Антарктиды.Поскольку во время затмения Луна находится ниже горизонта, затмение не будет наблюдаться в Азербайджане.
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