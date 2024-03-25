Гражданин Азербайджана спас более 100 человек во время теракта в "Крокусе". Официант Камил Насибов оттаскивал пострадавших к скорым, провёл около 80 человек к выходу и случайно нашёл телефон с включённым фонариком, на который позвонила пострадавшая. Девушку вытащили из огня живой, передает Day.Az.

Как рассказал SHOT Камил Насибов, вместе с другом в день трагедии он подрабатывал в "Крокусе" официантом. Смена закончилась около 20:55 по бакинскому времени. Вышли на улицу и услышали громкие хлопки. Камил с другом испугались и побежали в ближайшее здание. Но потом решили вернуться. Камил оттащил несколько человек с пулевыми ранениями к обочине, тормознул авто и посадил хромавшую женщину, разгонял всех опаздывавших на концерт.

В здании Камил выламывал двери и указывал людям, куда бежать. Когда всё было в дыму, в одном из коридоров на нижнем этаже увидел группу людей, около 80 человек, и помог им выбраться. Пока бежал в поисках людей, наткнулся на смартфон на полу с включённым фонариком, подхватил его, чтобы освещать дорогу. Телефон зазвонил - было написано имя Камилла, в трубку громко кричала девушка и просила её спасти. Она была в ужасе, говорила, что всё вокруг в огне, а она сама на втором этаже провалилась в какой-то квадрат.

Камил, который в тот момент был рядом с сотрудниками МЧС, всё объяснил, после чего его, задыхавшегося от сильного дыма, вывели из здания. К счастью, девушку нашли, Камил позже через спасателей передал Камилле её телефон.

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