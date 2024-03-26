МВД Азербайджана провело крупную операцию

С начала марта по сегодняшний день сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана провели около 30 операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в столице и регионах.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, в результате задержаны 28 человек и 2 члена организованных группировок.

В ходе операций изъято 157 кг наркотических веществ на 6 млн манатов, в том числе 91 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 42 кг героина, 17 кг метамфетамина, 7 кг опия, а также других видов наркотиков, 12 211 таблеток метадона, трамадола, "Лирики", 1 пистолет "Макаров", 13 патронов и 2 магазина.

Установлено, что задержанные получили незаконно доставленные в страну наркотики из Ирана для реализации на территории Азербайджана.

По фактам возбуждены уголовные дела, решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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