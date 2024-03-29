В Газахе задержан наркодилер

Сотрудники Газахского райотдела полиции задержали жителя Агстафинского района Шохрата Оруджова, подозреваемого в сбыте наркотиков.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В его сумке были обнаружены три килограмма марихуаны, гашиш, опиум и электронные весы.

В ходе следствия было установлено, что Ш.Оруджов приобрел наркотики для собственного употребления и сбыта. Задержанный заявил, что занимался курьерской деятельностью за деньги.

По данному факту ведется расследование.

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