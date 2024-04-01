В Азербайджане будет разработана Национальная стратегия по психическому здоровью.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на минздрав, эти слова в своей речи на мероприятии на тему "Психическое здоровье и права людей, страдающих психическими заболеваниями в Азербайджане" озвучил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

"Сотрудники Аппарата омбудсмена Азербайджана регулярно посещают психиатрические учреждения, на местах исследуют ситуацию с обеспечением прав пациентов, условия содержания и другие вопросы. Министерство здравоохранения высоко ценит сотрудничество с Аппаратом омбудсмена, а также оперативное выполнение рекомендаций, требующих реализации в кратчайшие сроки", - сказал он.

По словам министра, срок обучения в резидентуре по специальности "Психиатрия" увеличен с 2-х до 3-х лет, а в "Классификацию специальностей по подготовке врачей-специалистов в резидентуре" добавлена новая специальность "Детская и подростковая психиатрия". В то же время, в министерстве созданы сектор по работе с инвалидами войны, ранеными и семьями шехидов, а также Call-центр 9109.

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи, а также устранения сложившейся за эти годы стигмы в этой сфере, помимо частных медицинских учреждений амбулаторная и стационарная психиатрическая помощь также оказывается в государственных медицинских учреждениях.

По словам министра, данные медучреждения расположены как в Баку, так и в регионах.

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