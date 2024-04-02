В Азербайджане более 7 тысяч граждан стали жертвами хакеров.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Аллахверан Исмаилов на прошедшей сегодня конференции на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

"В то же время наша служба также осуществляет необходимые меры по обеспечению безопасности интернет-информационных ресурсов и адресов электронной почты государственных учреждений. Предотвращение кибератак, нацеленных на сотрудников государственных учреждений, через централизованную систему электронной почты, которую в настоящее время используют 30 000 государственных служащих, осуществляется централизованно и довольно эффективно.

Так, за прошедший период текущего года с помощью этой системы было обработано 16 миллионов 993 тысячи электронных писем, из которых 15 миллионов 577 тысяч были доставлены пользователям, 1 миллион 416 тысяч писем были заблокированы с выявлением вредоносного содержимого. В настоящее время завершается работа по совершенствованию этой системы и увеличению числа пользователей до 60 000"", - отметил А.Исмаилов.

По его словам, жертвами хакерских атак становятся и граждане, которые не соблюдают правила информационной безопасности, личной кибергигиены при использовании интернета.

"Нашей службой регулярно ведется статистика граждан, которые стали жертвами хакерских атак и помимо данных на своих персональных компьютерах, допустили утечку аутентификации (логина, пароля) и персональных данных, относящихся к электронным сервисам государственных учреждений, пользователями которых они являются. За прошедший период их было более 7000", - добавил он.

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