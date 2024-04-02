В каких случаях мужчины смогут выйти на пенсию на 5 лет раньше?

Новая поправка в закон "О трудовых пенсиях" связана с такими вопросами, как стимулирование усыновления детей, оставшихся без родительского попечения или потерявших родителей, либо взятия опеки над ними, обеспечение электронизации пенсионного обеспечения в этой сфере, предоставление мужчинам возможности досрочного выхода в связи с детьми на пенсию.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он отметил, что по действующему законодательству, если в семье с приемными детьми пять и более детей, то мать выходит на пенсию на 5 лет раньше.

"В случае лишения женщины материнского права или ее смерти, это право переходит к отцу детей, и при условии, что он не вступает в повторный официальный брак, возникает право для его выхода на пенсию на 5 лет раньше. Согласно поправке в закон, это право предоставляется мужчине независимо от того, вступит ли он в повторный брак или нет", - сказал Гулиев.

Отметим, что данное изменение было обсуждено на пленарном заседании Милли Меджлиса 29 марта и принято в первом чтении.

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