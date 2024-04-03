Приостановлено газоснабжение ряда населенных пунктов

В связи с предстоящими работами в газовой инфраструктуре сегодня планируется приостановить газоснабжение ряда районов Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В сообщении указано, что в целях ликвидации утечек газа, обнаруженных ЗАО "Чистый Газ" в подземных газопроводах среднего давления и на газораспределительных станциях в Исмайыллинском районе, на улицах В.Гаджиева, М.Физули и Истиглал в Агдаше, переноса счетчиков на новопостроенный газопровод в селах Ашагы Гасиль и Аралбир Агдашского района, изменения местоположения газопровода в селе Киш Шекинского района, проведения ремонтно-монтажных работ в селах Газанбатан, Абилькенд, Генишкенд Саатлинского района, улицах Н.Нариманова, Ч.Мамедгулузаде города Барды, с 10:00 3 апреля подача газа будет приостановлена.

На время проведения ремонтных работ приостановлено газоснабжение Исмайыллинского района, села Киш Шекинского района, сел Ашагы Гасиль и Аралбир Агдашского района и улиц В.Гаджиева, М.Физули и Истиглал райцентра, сел Газанбатан, Абилькенд и Генишкенд Саатлинского района и города Барды.

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