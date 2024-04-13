В Баку горит магазин

На проспекте Бабека в Низаминском районе Баку горит магазин.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Информация о пожаре в одном из магазинов поступила на горячую линию ведомства.

На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время ведется работа по тушению пожара.

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