https://news.day.az/society/1651752.html В Баку горит магазин - ФОТО - ВИДЕО
В Баку горит магазин - ФОТО - ВИДЕО
На проспекте Бабека в Низаминском районе Баку горит магазин.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Информация о пожаре в одном из магазинов поступила на горячую линию ведомства.
На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время ведется работа по тушению пожара.
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