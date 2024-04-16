В Карабахском университете будет осуществляться прием в докторантуру на степень доктора философии

В раздел "По министерству науки и образования Азербайджанской Республики" добавлен "Список высших учебных заведений, научных учреждений и организаций Азербайджанской Республики, в которых учреждены докторантуры (адъюнктуры)".

Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, Карабахский университет был добавлен в этот раздел по подготовке докторов философии.

Карабахский университет внесен в раздел "Высшие учебные заведения" "Списка подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства науки и образования Азербайджанской Республики".

Было отменено постановление № 377 Совета министров Азербайджанской ССР от 28 ноября 1973 года "Об учреждении педагогического института в городе Степанакерт".

Также было отменено постановление № 393 Совета министров Азербайджанской ССР от 3 ноября 1988 года "О временном закрытии Степанакертского педагогического института имени 60-летия Советского Азербайджана".

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