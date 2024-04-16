В Азербайджане внесены изменения в "Положение о Государственном фонде охраны труда".

Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, в подпункте 2.7.7 Положения, слова "сотрудники министерства" были заменены словами "сотрудники системы министерства".

Так, в положении по направлениям использования средств фонда фраза "вознаграждение работников министерства в коллективном или индивидуальном порядке" заменена фразой "вознаграждение работников в системе министерства в коллективном или индивидуальном порядке".

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