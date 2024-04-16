В Университете ADA стартовала "Неделя карьерной готовности"

Состоялась церемония открытия "Недели карьерной готовности", проводимой в Университете ADA.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, цель "Недели карьерной готовности", которая проводится в партнерстве с Международным банком Азербайджана (ABB) и при поддержке Университетского фонда ADA и продлится до 25 апреля - ознакомить студентов с возможностями карьерного роста на рынке труда нашей страны.

Отбор студентов на участие в этом значимом событии проводился на основании их академических достижений и результатов более чем 500 собеседований, организованных отделом карьерных услуг университета ADA.

Отметим, что студенты получили возможность участвовать в тренингах и семинарах, которые будут организованы отраслевыми экспертами на основе их академической успеваемости и результатов собеседований.

Данные тренинги и семинары будут проводиться высококвалифицированными профессионалами из 20 отечественных и зарубежных предприятий, компаний и учреждений, работающих в области финансов, банковского дела, информации и телекоммуникаций, аудита, консалтинга и других областей, на темы требований рынка труда и стратегий карьерного роста.

Среди партнерских организаций, представленных на мероприятии - ABB, "Азербайджанские авиалинии", "Azercell", "Azerconnect", "Азеркосмос", "Azersun", "Baker Tilly", компания Coca-Cola, "Deloitte & Touche", Государственный экзаменационный центр, Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) , "EKVITA", "Ernst & Young", Агентство инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, Kapital Bank, "Nobel Energy", PASHA Bank, PASHA Life Insurance, "PASHA Malls" и "PMD GROUP".

Десятидневные занятия облегчат связи с потенциальными работодателями и предоставят студентам возможность получить опыт работы в компаниях.

Особенностью недели также станет организация стажировок: пять студентов, прошедших специальный отборочный процесс, предложенный компаниями, получат возможность профессионального развития в соответствии с их специализацией.

Завершится неделя подготовки к карьере 2 мая карьерной ярмаркой, где студенты смогут встретиться с представителями более чем 100 компаний, исследовать вакансии и установить контакты с потенциальными работодателями. Это мероприятие станет ключевым моментом в построении профессионального пути для многих учащихся Университета ADA.

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