Ряд земельных участков в Баку, Нефтчале и Билясуваре определен как территории ВИЭ

Некоторые земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности на административных территориях города Баку, Гарадагского и Абшеронского районов, определены как территории возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление, сообщает Day.Az.

Согласно постановлению, находящиеся в государственной собственности 3,375 га в поселке Мушфигабад Гарадагского района города Баку, 19,875 га земли, находящиеся в государственной собственности на административной территории Абшеронского района, и 34,5 га земель, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, из которых 11,25 га находятся в собственности муниципалитета Пирекешкюль-Гобустан Абшеронского района, определены как территории возобновляемых источников энергии для строительства ветровой электростанции мощностью 240 МВт.

Кабинет министров также принял решение об определении некоторых земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности на административных территориях Нефтчалинского и Билясуварского районов, как территории возобновляемых источников энергии.

Так, в пользование министерства энергетики переданы 523,0 гектара земель на административной территории Нефтчалинского района, относящихся к категории земель промышленного, транспортного и иного назначения, находящихся в пользовании министерства обороны, 400,0 гектара земель, находящихся в собственности Йеникендского муниципалитета Нефтчалинского района, 50,0 га земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Нефтчалинского муниципалитета - в общей сложности земельный участок площадью 973,0 га, определенный как территория возобновляемых источников энергии для строительства солнечной электростанции мощностью 315 МВт.

Находящийся в государственной собственности земельный участок площадью 1454,0 га, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения на административной территории Билясуварского района, определен как территория возобновляемых источников энергии для строительства солнечной электростанции мощностью 445 МВт.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!