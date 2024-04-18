Азербайджанская общественность возмущена выдвижением Варданяна на Нобелевскую премию мира

Неправительственные организации (НПО) Азербайджана, жители Карабаха и Восточного Зангезура направили открытое письмо Норвежскому Нобелевскому комитету, сообщает в четверг Day.Az.

В письме говорится, что представители азербайджанских НПО, жителей Карабаха и Восточного Зангезура с возмущением восприняли распространенную в СМИ информацию о выдвижении Рубена Варданяна кандидатом на Нобелевскую премию мира, и хотят довести до внимания Нобелевского комитета твердую позицию азербайджанской общественности по этому поводу.

Авторы письма подчеркивают, что деятельность Рубена Варданяна носит оскорбительный характер для идеалов и ценностей, которыми руководствуется Нобелевская премия мира, и даже само упоминание их в одном ряду может запятнать высокий престиж этой высшей награды в мире, ввести в заблуждение международное сообщество.

"В отношении Рубена Варданяна выдвигаются серьезные обвинения как против криминального элемента, сколотившего состояние путем отмывания грязных денег, а также лица, финансирующего терроризм. Некоторое время он был одним из руководящих лиц незаконного сепаратистского режима - военной хунты, которая была создана на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, и затем самораспустилась.

Его приезд в то время в Карабах именно с намерением чинить препятствия миру и постоянно распространяемые им провокационные заявления способствовали нарастанию напряженности, он пытался сорвать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Игнорируя нормы международного права, Варданян угрожал суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики, своей деятельностью поощрял сохранение "серой зоны" на территории Азербайджана, препятствовал возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев в Ханкенди, Ходжалы и другие населенные пункты. Для таких, как Рубен Варданян, нет ничего более святого, чем грязные деньги. Не исключено, что одним из основных мотивов, приведших его в то время в Карабах, были именно незаконная эксплуатация золотых и медно-молибденовых месторождений Азербайджана на этих территориях и вывоз ресурсов путем реорганизации остатков армянской армии в Карабахе.

Рубен Варданян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики в сентябре 2023 года при попытке побега из Карабаха. Он обвиняется по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики "финансирование терроризма", "участие в создании и деятельности не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок", а также "незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики". В настоящее время в отношении него продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Имеются серьезные подозрения в непрозрачной финансовой деятельности Рубена Варданяна во многих странах. В 2019 году OCCRP (Проект по исследованию организованной преступности и коррупции) опубликовал отчет об исследовании незаконной деятельности Варданяна под названием "Тройка-прачечная". В этом отчете разоблачена сложная сеть незаконных действий, в которых, как утверждалось, участвовал и Рубен Варданян. В марте 2019 года члены Европарламента обратились с письмом к председателю Европейской комиссии, в котором заявили о необходимости введения санкций против бывшего владельца "Тройка Диалог" Варданяна и других лиц, связанных с "офшорной системой" "Тройка Диалог". Письмо подписали 22 европейских депутата, представляющих Великобританию, Швецию, Германию и другие страны.

Руки международного финансового мошенника Рубена Варданяна, построившего бизнес-империю на грязные деньги, запачканы кровью невинных людей в мире, он участвовал в финансировании терроризма везде, где хотел получить прибыль незаконными путями.

Нобелевская премия мира олицетворяет собой дух мира, примирения и международного сотрудничества, который стремился продвигать Альфред Нобель. Мы призываем Норвежский Нобелевский комитет в подходе к вопросу, связанному с Рубеном Варданяном, обвиняемым в многочисленных преступлениях, принять во внимание четкую и твердую позицию азербайджанской общественности в отношении этого лица", - говорится в открытом письме.

С полным списком имен подписавших можно ознакомиться по ссылке.

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