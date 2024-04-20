https://news.day.az/society/1653692.html Пожар на рынке пиломатериалов в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Пожар на рынке пиломатериалов в Баку - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на территории рынка пиломатериалов в Наримановском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, к месту привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара. Дополнительная информация будет предоставлена.
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