Пожар на рынке пиломатериалов в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на территории рынка пиломатериалов в Наримановском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, к месту привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара. Дополнительная информация будет предоставлена.

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