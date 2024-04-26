Карабахский университет может действовать по принципу 2+2

Помимо демонстрации силы высшего образования, университеты мирового уровня являются важным показателем всестороннего развития науки, технологий и экономики в стране Международная конкурентоспособность Карабахского и Турецко-азербайджанского университетов может быть повышена.

Об этом сказал в комментарии Day.Az директор программ бакалавриата по математике/бизнесу и бухгалтерскому учету математического факультета Университета Ватерлоо (Канада), профессор Ильхам Ахундов.

По словам профессора, чтобы повысить привлекательность новых университетов, необходимо способствовать интернационализации путем установления сотрудничества с ведущими мировыми университетами, научно-исследовательскими институтами и отраслевыми партнерами. Необходимо поддерживать обмен студентами и преподавателями, совместные исследовательские проекты и глобальные инициативы, а также уделять приоритетное внимание успехам студентов, предлагая академические консультационные услуги, консультации по вопросам карьеры, программы наставничества и возможности обучения на основе опыта. Другими словами, необходимо создать яркую студенческую жизнь, которая будет способствовать личностному росту и развитию лидерских качеств, подчеркнул профессор Ватерлоо.

Университеты должны предлагать высококачественные академические программы, которые будут соответствовать одновременно потребностям общества и рынка труда. Во всех программах необходимо уделять особое внимание математическим навыкам, поскольку многие аспекты промышленности и бизнеса сегодня зависят от людей, способных выполнять математико-статистический анализ, считает Ахундов.

"Однако важно понимать, что создание университетов мирового уровня - это долгосрочная и кропотливая работа. Хотя Карабахский и Турецко-азербайджанский университеты различаются по структуре и масштабам, их первоначальные миссии должны быть схожими: предоставлять студентам высококачественное образование, проводить исследования и вносить вклад в развитие общества, включая экономику и культуру.

В Турецко-Азербайджанском университете не будет использоваться классическая модель университета. Объединив лучшие университеты Турции и Азербайджана в одном кампусе, планируется выйти за рамки традиционных моделей образования. Такую модель иногда называют в литературе мультиверситетом. Первый подобный мультиуниверситет в мире был создан в Дохе, столице Катара. Кампус Дохи, объединяющий популярные программы восьми ведущих университетов мира, предлагает программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры примерно по 15 специальностям. Помимо того, что этот кампус является сильнейшим образовательным центром в регионе, он также стал исследовательской лабораторией очень широкого спектра вопросов: от сложных политических вопросов до исследований в области нанотехнологий.

Что касается Карабахского университета, думаю, что в первую очередь мы можем ускорить приток студентов в регион по проекту 2+2 (2 года в Карабахе и 2 года в Баку). На мой взгляд, этому высшему учебному заведению следует заключить соглашения о сотрудничестве с Университетом ADA, Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC), Азербайджанским государственным педагогическим университетом, Бакинским государственным университетом и другими вузами. Обучаясь в двух университетах, студенты могут извлечь выгоду из различного академического опыта, получить доступ к различным ресурсам и т.д. Занятия в Карабахском университете могут проводиться на основе интенсивных модулей. Например, университетский курс можно преподавать интенсивно в течение двух недель. Исследования показывают, что, изменяя методы преподавания, преподаватели могут сделать интенсивные курсы более конструктивными, основанными на опыте обучения и дискуссий, чем в течение длительного семестра. В конце каждого курса проводится итоговое оценивание, позволяющее оценить общее понимание студентами материала", - сказал наш собеседник.

Ильхам Ахундов также уверен, что обоим университетам необходимо предоставить автономию, помочь построить систему научной оценки, создать лучшие условия для свободного развития талантов.