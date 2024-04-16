Утвержден меморандум о взаимопонимании по созданию Турецко-азербайджанского университета - Указ
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Советом высшего образования Турецкой Республики о создании Турецко-азербайджанского университета (ТАУ)".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с указом утвержден меморандум о взаимопонимании по созданию Турецко-азербайджанского университета.
После вступления в силу меморандума о взаимопонимании министерство науки и образования Азербайджанской Республики обеспечит реализацию его положений. Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление правительству Турецкой Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.
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