Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Советом высшего образования Турецкой Республики о создании Турецко-азербайджанского университета (ТАУ)".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с указом утвержден меморандум о взаимопонимании по созданию Турецко-азербайджанского университета.

После вступления в силу меморандума о взаимопонимании министерство науки и образования Азербайджанской Республики обеспечит реализацию его положений. Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление правительству Турецкой Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.