В Лянкяране после землетрясения в некоторых домах образовались трещины.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

По его словам, по причине того, что очаг землетрясения магнитудой 5,3, которое произошло 11 мая в 17: 21 в Лянкярани, находился на глубине 20 километров, оно ощущалось на прилегающих территориях и даже в Карабахе (до 3 баллов).

"После этого были небольшие толчки. Магнитуда самого крупного афтершока составила 4,4 балла и ощущалась. Оно было не очень сильным и не разрушительным. Постепенно пошло высвобождение энергии. На данный момент все спокойно.

Это было землетрясение средней мощности. В результате, были зафиксированы лишь трещины в некоторых некачественно построенных домах из речных камней", - добавил он.

Отметим, что 11 мая в Лянкяране произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Землетрясение, очаг которого находился на глубине 20 километров, ощущалось в эпицентре около 6 баллов, а в Лянкяранском, Лерикском, Ярдымлинском, Джалилабадском, Астаринском, Нефтчалинском, Масаллинском, Билясуварском, Саатлинском, Сальянском, Бейлаганском, Имишлинском, Физулинском и других районах - от 5 до 3 баллов.

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