Назначен прокурор города Ханкенди

Согласно соответствующему приказу генерального прокурора Кямрана Алиева, Рашадат Оруджев назначен прокурором города Ханкенди.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В 2012 году Рашадат Оруджев был принят на службу в органы прокуратуры. Ранее работал следователем и старшим следователем прокуратуры Мингячевира, старшим следователем в прокуратуре Товузского района, старшим прокурором Следственного управления прокуратуры города Баку. С 2019 года по настоящее время работал заместителем прокурора Ясамальского района.

Сообщается, что Рашадат Оруджев родился в Губадлинском районе, в возрасте 8 лет с семьей вынужденно покинул район из-за армянской оккупации.

Прокуратура города Ханкенди была создана распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 4 мая 2024 года.

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