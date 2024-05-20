В Азербайджане внесены изменения в "Положение о военно-врачебной экспертизе"

В "Положение о военно-врачебной экспертизе", утвержденное решением Кабинета министров Азербайджана от 29 февраля 2008 года № 59, внесены изменения.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление, передает Day.Az.

Так, освидетельствование граждан, первоначально поставленных на воинский учет, призванных на срочную действительную службу и находящихся в запасе, организуется местным главным управлением, управлением, отделами и отделениями Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу.

При призыве на военную службу граждан, уволенных в запас с присвоением воинского звания офицера, организация освидетельствования возлагается на местные главные управления, управления, отделы и отделения Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу.

До освидетельствования граждан при первичной постановке на воинский учет ежегодно в государственных медицинских учреждениях (далее - медицинские учреждения) проводятся медицинские осмотры, обследования (наблюдения), а также лечебно-оздоровительные мероприятия и профилактические прививки. Организация и проведение медицинских осмотров, обследований (наблюдений), лечебно-оздоровительных мероприятий и профилактических прививок возлагаются на медицинские учреждения.

Правила организации и проведения медицинских осмотров, обследований (наблюдений), лечебно-оздоровительных мероприятий и профилактических прививок, ведения учета и отчетности, осуществления контроля за этой работой устанавливаются Государственной службой Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу совместно с министерством здравоохранения Азербайджанской Республики, Объединением управления территориальными медицинскими подразделениями.

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