В Сураханском районе Баку проходит церемония прощания с шехидом I Карабахской войны

На Аллее шехидов в поселке Йени Сураханы проходит церемония похорон шехида Имамалиева Арифа Алекпер оглу, погибшего в Первой Карабахской войне.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, ранее Имамалиев Ариф был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

В церемонии похорон принимают участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Сураханского района, сотрудники правоохранительных органов Баку, военнослужащие и представители общественности.

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