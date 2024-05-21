https://news.day.az/society/1661818.html В Сураханском районе Баку проходит церемония прощания с шехидом I Карабахской войны - ФОТО
В Сураханском районе Баку проходит церемония прощания с шехидом I Карабахской войны - ФОТО
На Аллее шехидов в поселке Йени Сураханы проходит церемония похорон шехида Имамалиева Арифа Алекпер оглу, погибшего в Первой Карабахской войне.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, ранее Имамалиев Ариф был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.
В церемонии похорон принимают участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Сураханского района, сотрудники правоохранительных органов Баку, военнослужащие и представители общественности.
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