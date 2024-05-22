https://news.day.az/society/1662165.html Названа дата проведения приемных экзаменов по I и IV группам специальностей
Названа дата проведения приемных экзаменов по I и IV группам специальностей
2 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей.
Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.
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