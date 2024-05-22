Названа дата проведения приемных экзаменов по I и IV группам специальностей

2 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей.

Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.

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