Названы специальности, по которым будет осуществляться набор в группы "SABAH" в Карабахском университете

Названы специальности, по которым в 2024-2025 учебном году будет осуществляться набор студентов в группы "SABAH" на уровне бакалавриата в Карабахском университете.

Как сообщили в четверг Day.Az в Государственном агентстве по науке и высшему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана, набор будет осуществляться по таким специальностям, как преподавание азербайджанского языка и литературы, преподавание в начальной школе, юриспруденция, финансы, преподавание математики, преподавание иностранному языку (английский), международные отношения и бухгалтерский учет.

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