В жилом здании в Баку произошел пожар

В Наримановском районе Баку пожарные эвакуировали жильцов здания из-за пожара на балконе одной из квартир.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома огонь на площади 4 кв. м уничтожил легковоспламеняющиеся конструкции балкона двухкомнатной квартиры общей площадью 55 кв. м, а также один кондиционер и одну пластиковая дверь балкона двухкомнатной квартиры общей площадью 54 кв. м на пятом этаже.

Во время пожара десять жильцов дома были эвакуированы пожарными в безопасную зону, остальные квартиры были защищены от огня.

Возгорание было ликвидировано подразделениями Госслужбы пожарной охраны.

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