Минздрав Азербайджана обратился к гражданам

Согласно распоряжению Кабинета министров Азербайджанской Республики от 14 апреля 2023 года №318s, министерством здравоохранения с 1 мая 2024 года по всей стране запущена платформа "Электронный рецепт", которая является одним из важных шагов в сфере цифровизации здравоохранения.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана, в отличие от бумажных рецептов, электронные рецепты невозможно потерять или повредить.

"В электронном рецепте предусмотрены назначение и отпуск в аптеках лишь тех лекарственных средств, которые прошли госрегистрацию и цены на которые были утверждены Тарифным советом. Это, в свою очередь, позволит предотвратить продажу населению некачественных и просроченных лекарственных средств, послужит защите прав потребителей. Призываем граждан в целях защиты своих потребительских прав проявить инициативу и требовать от выписывающего рецепты медицинского персонала и фармацевтов осуществлять эти процессы через приложение "Электронный рецепт" (reseptim.az). В случае несоблюдения этого требования рекомендуем гражданам обращаться по номерам "горячей линии" (+994 12 431 38 28; +994 55 531 38 28 (WhatsApp), действующим при Центре информатизации здравоохранения", - говорится в сообщении ведомства.

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