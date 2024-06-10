https://news.day.az/society/1666981.html В Лачине уничтожен большой объем дикорастущей конопли
В Лачине уничтожен большой объем дикорастущей конопли
В Лачине уничтожено 850 килограммов дикорастущей конопли.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сообщила Бардинская региональная группа пресс-службы МВД Азербайджана.
Было отмечено, что в соответствии с планом мероприятий "Хаш-хаш 2024" сотрудниками Лачинского районного отдела полиции было собрано и уничтожено 850 килограммов дикорастущей конопли - 5215 кустов, росших на берегу реки Забух.
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