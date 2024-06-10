https://news.day.az/society/1667128.html Поезд Баку-Агстафа вновь будет совершать остановку в Товузе
Поезд Баку-Агстафа вновь будет совершать остановку в Товузе
После завершения ремонтных работ на железнодорожной станции в Товузе с сегодняшнего дня возобновляется остановка там поездов, курсирующих по маршруту Баку-Агстафа-Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Информацию о расписании движения поездов и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте www.ady.az, через приложение "ADY Mobile" (www.ady.az/app) или колл-центр 1822.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре