В Баку строятся новые мегапарки

В настоящее время в Баку ведется строительство 10 новых мегапарков.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на 9-м Всемирном саммите городов в Сингапуре.

Он отметил, что сегодня Баку качественно изменился и стал креативным городом.

"В столице построено около 400 парков и в настоящее время ведется строительство 10 новых мегапарков", - подчеркнул он.

Отметим, что главной темой форума, в котором приняли участие мэры городов 87 стран, в том числе Бангкока, Глазго, Шанхая, Праги, Роттердама, стало будущее городов, устойчивых и пригодных для жизни. В рамках саммита были обсуждены такие важные вопросы, как переход на "зеленую" энергию, более здоровые города, устойчивое будущее развитие и другие вопросы.

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