В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы.

Как передает Day.Az, согласно постановлению Кабинета министров от 9 декабря 2023 года "Об определении праздничных дней на Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы на 2024 год", 16 и 17 июня этого года определены как дни празднования Гурбан байрамы.

Пять дней подряд - 15, 16, 17, 18 и 19 июня будут нерабочими в связи с Днем национального спасения и Гурбан байрамы.

В фетве УМК говорится, что обычно в жертву приносят баранов. Коз, коров и верблюдов также можно выбрать для жертвоприношения. Делить мясо можно на свое усмотрение. Обряд жертвоприношения должен проводиться в условиях чистоты и высокого уровня санитарии, в подходящих местах. Согласно правилам шариата, жертвенное животное должно быть здоровым и пригодным для забоя. Больные, худые животные не считаются подходящими для жертвоприношения. Обычно забивают животных, достигших определенного возраста. Козы и овцы должны иметь возраст около года, быки и коровы - более одного или двух лет, верблюды - до пяти лет. Прежде чем животное режут, его обязательно валят на землю головой в сторону Мекки, произносят имя Аллаха и режут. Жертвенное мясо по обычаю делится на три части: одну часть отдают бедным, вторую подают на стол как угощение для родственников, друзей и соседей, а третью мусульманин оставляет себе.

Согласно расчетам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, в соответствии с появлением полумесяца на горизонте в Азербайджане, праздник Гурбан байрамы придется на 10-е число месяца Зуль-хиджа - 16 июня по григорианскому календарю. В соответствии с шариатом, заколоть жертвенное животное можно в течение 3-х дней, начиная с 16 июня.

16 июня в мечетях будут совершены праздничные молитвы.

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