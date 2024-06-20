В Азербайджане в рамках механизма аренды выставлены на продажу еще 399 новых квартир

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана предоставляет гражданам еще 399 новых, полностью отремонтированных квартир в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Фонда.

"В частности, в список предлагаемых Фондом жилых помещений добавлены 147 новых квартир в комплексе, расположенном по адресу: село Мамедли Абшеронского района, шоссе Забрат-Кюрдаханы. Квартиры 1- и 3-комнатные, с ежемесячной оплатой от 520 манатов.

Еще 252 квартиры предлагаются в жилом комплексе на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай Абшеронского района. Это 1-комнатные и 2-комнатные жилые помещения. Ежемесячная оплата начинается от 376 манатов.

Новые квартиры будут открыты для выбора через систему "Электронная ипотека и кредитная гарантия" (EİKZS) с 28 июня 2024 года. С перечнем предлагаемых квартир в жилых комплексах граждане могут ознакомиться по этой ссылке.

Отметим, что тем самым количество адресов, входящих в фонд арендного жилья с обязательством последующего выкупа, увеличено до 14. Из них 6 жилых комплексов расположены в городе Баку, 6 - в Абшеронском районе, 2 - в городе Сумгайыт.

На данный момент в рамках механизма аренды с обязательством выкупа заключены договоры аренды примерно с 4700 гражданами.

Подробную информацию о приеме заявок, их рассмотрении, выборе и оформлении жилых площадей можно получить на официальном сайте фонда (www.mcgf.gov.az), или позвонив в колл-центр по номеру "1549", а информацию об использовании электронной системы можно получить из инструкции, размещенной в EİKZS", - говорится в сообщении.

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