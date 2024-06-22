Скорость ветра в Баку достигла 19 м/с

По данным Национальной гидрометеорологической службы по состоянию на 23:00 21 июня в некоторых западных районах страны в течение дня дул западный ветер, который периодически усиливался в соответствии с заявленным ранее желтым и оранжевым предупреждением.

Как сообщили Day.Az в службе, скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове, Мингячевире, Тертере, Геранбое составила 15-19 м / с, в соответствии с желтым предупреждением.

В соответствии с оранжевым предупреждением скорость ветра в Гейчае, Агджабеди, Нафталане составила 25 м/с.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!