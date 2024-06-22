Утвержден новый перечень видов средств реабилитации для лиц с инвалидностью

В Азербайджане в новой редакции утвержден перечень видов средств реабилитации, предоставляемых лицам с инвалидностью за счет государственного бюджета.

Как сообщает в субботу Day.Az, решение об этом принял Кабинет министров Азербайджана.

С полным списком видов средств реабилитации можно ознакомиться по ссылке.

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