В Шамахы задержан мужчина, пытавшийся продать автомат
В Шамахы сотрудниками Шамахинского районного управления полиции задержан мужчина, подозреваемый в незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в шекинском региональном отделе пресс-службы МВД.
Задержанный Ильхам Алиханов, (1971 г.р.), ранее был судим за преступления, связанные с наркотиками и ограблением.
По информации ведомства, у него были обнаружены автомат Калашникова и магазин к нему. Задержанный заявил, что привез огнестрельное оружие из столицы в Шамаху с целью его продажи.
В отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту проводится расследование.
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