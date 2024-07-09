В Баку ограничат подачу газа

Сегодня возникнут перебои в газоснабжении Ясамальского, Бинагадинского, Сабаильского, Хатаинского и Хазарского районов Баку.

Об этом Day.Az сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Согласно информации, ограничения будут введены с 10:00 в связи с ремонтными работами.

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