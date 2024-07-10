Изменен порядок подключения стройобъекта к электросети

Внесены изменения в "Порядок подключения строительных объектов к электросети или получения дополнительной энергии (мощности)", утвержденный решением Кабинета министров Азербайджана от 3 ноября 2023 года.

Как сообщает в среду Day.Az, в связи с этим новое решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, в "Перечень органов (учреждений), от которых требуется получить заключение о согласовании трассы (дороги)" добавлено министерство внутренних дел.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!