https://news.day.az/society/1674017.html Изменен порядок подключения стройобъекта к электросети
Изменен порядок подключения стройобъекта к электросети
Внесены изменения в "Порядок подключения строительных объектов к электросети или получения дополнительной энергии (мощности)", утвержденный решением Кабинета министров Азербайджана от 3 ноября 2023 года.
Как сообщает в среду Day.Az, в связи с этим новое решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, в "Перечень органов (учреждений), от которых требуется получить заключение о согласовании трассы (дороги)" добавлено министерство внутренних дел.
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