В Сумгайыте 21-летний мужчина утонул в море

В Сумгайыте 21-летний мужчина утонул во время купания в море.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на пляже Новханы. Ильхам Зульфигар оглу Аббасов 2003 года рождения утонул во время купания в море. Тело было извлечено из моря и передано по назначению.

По факту проводится расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!