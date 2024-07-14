https://news.day.az/society/1674904.html В Сумгайыте 21-летний мужчина утонул в море
В Сумгайыте 21-летний мужчина утонул в море
В Сумгайыте 21-летний мужчина утонул во время купания в море.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на пляже Новханы. Ильхам Зульфигар оглу Аббасов 2003 года рождения утонул во время купания в море. Тело было извлечено из моря и передано по назначению.
По факту проводится расследование.
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