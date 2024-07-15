На армяно-азербайджанской границе произошло землетрясение

В Армении произошло землетрясение.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, по данным бюро исследований землетрясений, землетрясение зарегистрировано на территории Армении. Толчки силой до 3 баллов ощущались в Ордубаде (Нахчыванская АР) в 29 км к северу от Ордубадской сейсмостанции.

В Службе спасения МВД Армении сообщили, что в эпицентре сила землетрясения, произошедшего в 14 км к северу от г. Гаджаран, составила 4-5 балла.

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