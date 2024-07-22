В Азербайджане предусмотрены новые проекты по улучшению соцобеспечения журналистов

В Азербайджане и в дальнейшем будут реализовываться проекты по улучшению социального обеспечения журналистов.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал журналистам исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана (MEDIA) Ахмед Исмаилов, передает Day.Az.

"После указа главы государства об углублении реформ в сфере медиа Агентством развития медиа был осуществлен ряд мер в области социального обеспечения журналистов. Согласно подписанным указам были предприняты шаги в направлении социального обеспечения журналистов. Им было предоставлено право на получение социальной ипотеки. Наряду с этим, с изменениями в Налоговом кодексе субъекты СМИ освобождены от всех налогов. Проекты в этом направлении планируется продолжить", - сказал он.

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