https://news.day.az/society/1677249.html Утверждены границы и охранная зона историко-архитектурного и природного заповедника "Туг"
Утверждены границы и охранная зона историко-архитектурного и природного заповедника "Туг"
Утверждены границы и охранная зона Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг".
Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим Кабинет министров Азербайджана принял соответствующее решение.
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