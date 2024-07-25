Матери Национального героя Натига Гасымова предоставлена новая квартира

Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана Дурсун Гасымовой, матери Национального героя - шехида Натига Гасымова, предоставлена квартира в жилом комплексе MİDA, расположенном в городе Гянджа.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыбов.

Было отмечено, что Д.Гасымовой была предоставлена двухкомнатная, полностью отремонтированная квартира.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 25 июня 2024 года Натигу Салим оглу Гасымову присвоено звание "Национальный герой Азербайджана".

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