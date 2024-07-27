Международные путешественники посетили Худаферинский мост

Продолжается поездка путешественников на освобожденные от оккупации территории Азербайджана во главе с основателем американского клуба MTP (Most Travelled People) Чарльзом Вили (Charles Veley), одного из четырех крупнейших в мире клубов путешественников.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, следующим местом, которое посетили на освобожденных от оккупации территориях международные путешественники из 13 стран, стал исторический мост Худаферин, расположенный на территории Джебраильского района.

Затем путешественники побывают в Физулинском районе, понаблюдают за процессом обезвреживания обнаруженных там мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Отметим, что за последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран побывали в Карабахе и Восточном Зангезуре 10 раз большими группами.

25-27 июля группа международных путешественников совершила очередную поездку в Карабах и Восточный Зангезур, организованной туристическим клубом MTP (Most Traveled People) - одной из 4 крупнейших сетей путешественников по всему миру. Это уже 11-я по счету поездка MTP. Группу возглавляет Чарльз Вили, который является основателем и руководителем клуба MTP. В международном рейтинге путешественников мира его имя входит в топ-10. До этого Вили 4 раза побывал на освобожденных от оккупации территориях, в 3 из них он возглавлял составы MTP.

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